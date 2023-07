Dresden - Die Regierungschefs der Ost-Länder wollen mit dem Bund über die Verkehrsinfrastruktur reden. Dazu kommen die Ministerpräsidenten und die Ministerpräsidentin am Freitag in Berlin mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und dem Ostbeauftragten des Bundes, Carsten Schneider, zusammen. Das teilte die sächsische Staatskanzlei am Dienstag mit. Konkret solle es um Straßen und Schienen in Ostdeutschland und die Anbindung an Mittel- und Osteuropa gehen.