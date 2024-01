Dresden - Die in der Porzellansammlung Dresden bewahrten chinesischen und japanischen Objekte der einst königlichen Kollektion sind jetzt online. Der gesamte erhaltene Bestand an ostasiatischem Porzellan aus der Sammlung Augusts des Starken wurde von 2014 bis 2024 im Zuge eines international angelegten und geförderten Forschungsprojekts erstmals wissenschaftlich erschlossen und digitalisiert, wie die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) am Dienstag mitteilten. Alle Objekte seien, auch in Nahaufnahme und Detail, auf der Plattform „The Royal Dresden Porcelain Collection“ für alle frei zugänglich abrufbar.

Die Dresdner Porzellansammlung gehört zu den qualitativ besten und umfangreichsten keramischen Spezialsammlungen der Welt. Neben der Ostasiatika-Kollektion des legendären sächsischen Kurfürsten - die größte ihrer Art außerhalb Asiens - zählen einzigartige Meisterwerke aus der Frühzeit der Meissener Manufaktur dazu. Von einst gut 29.000 ostasiatischen Keramiken sind laut SKD noch etwa 8200 im Bestand erhalten. Während die bedeutendsten Stücke im Dresdner Zwinger ausgestellt sind, ist ein Großteil in Depots verwahrt - dank der Plattform nun aber der Öffentlichkeit nicht mehr verborgen.

Zur Erforschung der Ostasiensammlung August des Starken wurden Depots und Archive des Museums erstmals einem Fachkollegium geöffnet. Die Plattform übertrage sie in die digitale Welt, „um sie mit unseren heutigen Mitteln und Herangehensweisen neu befragen zu können“, sagte Direktorin Julia Weber. Sie biete „einen umfassenden und visuell faszinierenden Zugang zu einer einzigartigen Sammlung ostasiatischen Porzellans für Experten und Liebhaber weltweit“, sagte Chien Lee, Vorsitzender der Bei Shan Tang Foundation Hongkong, neben der Ernst von Siemens Kunststiftung Förderin des Projekts.