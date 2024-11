In Berlin treffen sich die Regierungschefs der ostdeutschen Länder. Was steht auf der Tagesordnung?

Berlin - Am Freitag treffen sich die Regierungschefs der ostdeutschen Länder in Berlin zur Ministerpräsidentenkonferenz-Ost. Sie wollen gemeinsam beraten, wie die Fachkräftesicherung gelingen kann. An dem Treffen sollen auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sowie der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), teilnehmen. Auf der Tagesordnung stehen zudem der Ausbau der Eisenbahninfrastruktur und die flächendeckende medizinische Versorgung. Über die Ergebnisse der Beratungen soll am Nachmittag (15.00 Uhr) in einer Pressekonferenz informiert werden.