Berlin/Potsdam - Ob Museum, Ritterfest oder Zoo: Die Osterferien in Berlin und Brandenburg gehen los. Wer in den kommenden zwei Wochen etwas unternehmen will, muss dafür nicht weit fahren. Eine Auswahl für die Region:

1. Offene Mitmach-Werkstatt im Berliner Technikmuseum

Wer gerne bastelt, kann seit der vergangenen Woche im Berliner Technikmuseum selbst Hand anlegen. Museumsgäste können sich im sogenannten „TechLab“ computergestützte Werkzeuge nicht nur anschauen, sondern auch ausprobieren. Highlights sind ein 3D-Drucker und ein Lasercutter. Gelegentlich werden auch Workshops und Vorführungen angeboten, zu Themen wie Reparatur, nachhaltiges Design oder Upcycling. Die offene Mitmach-Werkstatt ist während der Ferien täglich geöffnet.

2. Ranger-Touren durch die Brandenburger Natur

Ein bisschen frische Luft schnappen und dabei etwas von einem echten Ranger lernen - das bieten die kostenlosen Ranger-Touren der Naturwacht. Die Touren drehen sich etwa um Moorfrösche, Vögel oder Frühblüher. Angeboten werden unter anderem Routen durch die Naturparks Hoher Fläming und Unteres Odertal, durch die Schorfheide und die Niederlausitz. Für die meisten von ihnen muss man sich vorher anmelden.

3. Ritterfeste in der Zitadelle Spandau und im Kloster Chorin

Mittelalterfans kommen am Osterwochenende gleich mehrfach auf ihre Kosten. Rüstungen und Ritterturniere verwandeln einige Orte in der Region in mittelalterliche Marktplätze mit Musik, Theater, Gauklern, Jongleuren und Feuershows. Die Veranstalter sorgen oft für ein buntes Kinderprogramm. Die Ritterfeste finden unter anderem statt in der Zitadelle Spandau, auf Burg Rabenstein, im Kloster Chorin sowie auf Burg Storkow.

4. Sport und Workshops auf dem Tempelhofer Feld

Sechs Kilometer, so lang ist eine Runde übers Tempelhofer Feld. Dabei kann man nicht nur spazieren gehen oder skaten. Seit dem vergangenen Wochenende werden auf dem Feld wieder unterschiedliche Aktivitäten angeboten, darunter Gruppen-Fahrradtouren und Wildkräuter-Führungen. Die meisten Angebote kosten ein paar Euro.

5. App-Schnitzeljagd durch die Schlossgärten

Sightseeing und dabei knifflige Rätsel lösen? Das geht mit einer „Actionbound“ genannten digitalen Entdeckungstour durch die Gärten der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Auf den Rundgängen müssen via App immer wieder Aufgaben gelöst und Quizfragen beantwortet werden. Dabei sollen die Menschen mehr über die Geschichte der Gärten erfahren. Eine Schnitzeljagd dauert den Angaben zufolge rund eineinhalb bis zwei Stunden. Die App gibt es kostenlos im App-Store.

6. Thementage im Zoo und Tierpark

Die Welt der Reptilien kennenlernen oder hinter die Kulissen schauen: Der Berliner Zoo und der Tierpark bieten in den Osterferien verschiedene Thementage für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren an. Sie haben die Möglichkeit, bei Bastelprojekten und Experimenten einen ganzen Tag lang im Zoo zu verbringen. Die Tickets dafür seien ausschließlich im Vorverkauf erhältlich und limitiert, heißt es auf der Internetseite von Zoo und Tierpark. Tickets für einen Thementag kosten demnach 42 oder 49 Euro.

7. Asian Streetfood Festival auf dem RAW-Gelände

Am letzten Ferientag (27. April) findet auf dem RAW-Gelände in Berlin das Asian Streetfood Festival statt. An rund 15 Ständen können die Besucherinnen und Besucher sich durch Essen aus China, Japan, Korea, Thailand, Vietnam und anderen asiatischen Ländern probieren. Dazu gibt es Live-Musik, DJs und traditionelle Löwentänze. Das Festival beginnt um 12 Uhr und endet um 22 Uhr.