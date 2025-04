Eierpreise sind in den USA ein Dauerthema, Präsident Trump spricht fast täglich darüber. Im Netz werden für Osterbräuche ungewöhnliche Alternativen genannt.

Ostern in den USA - Eier oder Kartoffeln färben?

In den USA sind die Eier knapp - das führt zu höheren Preisen. (Archivbild)

Washington - Plastikeier aufhängen, Kartoffeln färben oder aus Wackelpudding bunte Ostereier formen: In den USA kursieren an den Feiertagen viele Tipps angesichts teurer Eier oder gar leerer Regale in den Supermärkten. Ausgelöst worden war die Eierverknappung durch eine Vogelgrippe.

US-Präsident Trump sieht sich im Dauereinsatz gegen Eierpreise

First Lady Melania Trump betont, beim traditionellen Eierrollen am Ostermontag im Garten des Weißen Hauses würden „echte Eier, kleine und mittelgroße Eier, gespendet von amerikanischen Eierzüchtern“ verwendet. Kinder rollen bei dieser Tradition mit Löffeln Eier über eine Wiese.

Für US-Präsident Donald Trump sind die Eier ein permanentes Anliegen. Fast so oft wie seinen verhassten Vorgänger Joe Biden erwähnt er Eier. Kaum ein Tag, an dem er nicht bei Fragen zur Ukraine, zum Iran oder zu Abschiebungen abschweift und betont, er habe das Problem der Eierverknappung von Biden geerbt, aber alles unternommen, um die Eierpreise zu senken.

Eier weiter knapp und teuer

Doch obwohl sich Trump dafür lobt, dass er dies geschafft hat, sind Eier in den Supermärkten weiter knapp - und bleiben teuer. Im März kletterte der Supermarktpreis laut Statistik auf 6,23 Dollar für ein Dutzend Eier. Über vielen Regalen hängt der Hinweis, dass der Verkauf auf ein bis drei Packungen begrenzt ist.

Versuch mit „Osterkartoffeln“ endet traurig

Im Netz kursieren deshalb viele Tipps für Alternativen, häufig werden Kartoffeln genannt. Ein Reporter der „Washington Post“ versuchte sich kurz vor Ostern an der undankbaren Aufgabe. Nach mehreren Versuchen mit verschiedenen Sorten, geschält und ungeschält, nahm er am Ende kleine ungeschälte weiße und gelbe Kartoffeln sowie Lebensmittelfarbe.

Sie hätten ganz ok ausgesehen, berichtete er, dennoch hätten sie etwas Trauriges an sich. „Es war nicht zu übersehen, dass es sich nicht um Eier handelte, sondern um ein bunt aufgeputztes Wurzelgemüse.“ Andere Medien sind auch nicht begeistert. „Trump hat Ostern mit seinen astronomischen Eierpreisen ruiniert, auf keinen Fall werde ich Kartoffeln färben“, schreibt ein Kommentator von „USA Today“.