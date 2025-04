Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) geht an Ostern in die Kirche. (Archivbild)

Erfurt - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt verknüpft Ostern mit Hoffnung. „Ich glaube, Ostern ist auch eine Zeit, in der viele Thüringerinnen und Thüringer zusammen zur Ruhe kommen und den Schwung holen für den Rest des Jahres. Das mache ich genauso“, sagte Voigt der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Für ihn sei Ostern ein Fest der Familie. Er gehe an dem wichtigsten christlichen Feiertag auch in die Kirche. „Ostern ist mir wichtig, weil es auch ein Zeichen der Hoffnung ist“, sagte er.

An Ostern feiern Christen die Wiederauferstehung Christi. Karfreitag ist der Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde und starb. Ostersonntag ist der Tag seiner Wiederauferstehung.