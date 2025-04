Leipzig - Wer an Ostern in Sachsen mit dem Auto unterwegs ist, muss sich auf volle Straßen und Staus einstellen. Wie der ADAC mitteilte, war bereits am frühen Donnerstagmorgen reger Verkehr auf den Autobahnen zu verzeichnen. Auf der Autobahn 14 bei Leipzig etwa soll sich nach einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto ein kilometerlanger Stau gebildet haben. Auch auf der A4 Richtung Dresden und auf der A72 bei Borna und Zwickau stockte der Verkehr bereits.

„Der Gründonnerstag zählt traditionell zu den staureichsten Tagen des Jahres“, sagte ein ADAC-Sprecher. Besonders eng wird es an Baustellen und Autobahnkreuzen wie dem Dreieck Dresden (A4/A13) und dem Kreuz Chemnitz (A4/A72).

Ausweichen oft keine Lösung

Ein Umfahren der Autobahnen bringt laut ADAC oft wenig. Auf Landstraßen drohten schnell Überlastungen – vor allem wenn auch der Schwerlastverkehr ausweicht. „Dann ist dort schnell kein Durchkommen mehr“, so der Sprecher.

An Karfreitag und Ostersonntag rechnet der ADAC mit ruhigerem Verkehr, jedoch mit Ausflugsverkehr etwa in Richtung Lausitz. Am Ostermontag setzt dann die Rückreisewelle ein – auch aus Polen kommend in Richtung Westen. Besonders an bekannten Engstellen sei dann erneut mit Staus zu rechnen.