Für diesen Rekord mussten die Teilnehmer im wahrsten Sinne schwitzen. An der Nordsee hat ein Team in der Sauna eine Bestmarke aufgestellt. Den alten Wert zu brechen reicht den Ostfriesen aber nicht.

Ostfriesen brechen den Weltrekord für den längsten Sauna-Aufguss. Für den neuen Bestwert wollen sie bis spät in die Nacht saunieren.

Neuharlingersiel - Sauna-Rekord mit Aufgüssen im 12-Minuten-Takt: Im ostfriesischen Neuharlingersiel (Landkreis Wittmund) ist ein Weltrekord für den längsten ununterbrochenen Sauna-Aufguss aufgestellt worden. Mit dem 33. Aufguss nach 6 Stunden und 30 Minuten war der Rekord am späten Nachmittag gebrochen, sagte Marlit Brenner vom Kurverein Neuharlingersiel. Eine Vertreterin des Rekord-Instituts für Deutschland (RID) bestätigte den Erfolg.

Nach Angaben der Veranstalter nimmt ein Team aus maximal zehn Aufgießerinnen und Aufgießern im Badewerk Neuharlingersiel, einem Meerwasser-Hallenbad mit Saunaanlage, abwechselnd nacheinander in der Sauna je einen Aufguss vor. An jedem Aufguss müssen nach den Vorgaben mindestens fünf Saunagäste teilnehmen. Für Wechsel stehen jeweils 30 Sekunden zur Verfügung. Gewertet wird die Gesamtdauer aller Sauna-Aufgüsse.

Die bisherige Bestmarke lag bei 6 Stunden und 15 Minuten, teilte der Kurverein Neuharlingersiel mit. Damit der neue Bestwert nicht so schnell wieder angreifbar ist, will das Team bis in die Nacht saunieren. „Wir wollen den Rekord nicht nur überbieten, sondern im Bestfall verdoppeln“, sagte Brenner. Geplant sind ihr zufolge insgesamt 61 Aufgüsse bis etwa 23.00 Uhr.