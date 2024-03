In einer Bank in Bohmte beschwert sich ein Paar über eine Abbuchung vom eigenen Konto. Der Konflikt eskaliert - bei der Festnahme leisten die Frau und der Mann Widerstand.

Bohmte - Wegen einer Abbuchung vom eigenen Konto hat ein Paar Mitarbeitende in einer Bank bedroht und bei der anschließenden Festnahme Widerstand geleistet. Wie die Polizei in Osnabrück am Sonntag mitteilte, eskalierte am Freitagmorgen ein Einsatz in einer Bank-Filiale in Bohmte.

Eine 54 Jahre alte Frau und ihr ein Jahr älterer Ehemann wiesen die Angestellten auf die Abbuchung eines Geldbetrags von ihrem Konto hin. Als die Mitarbeitenden daraufhin erklärten, dass sich das Ehepaar mit dem Empfänger der Abbuchung auseinandersetzen muss, „zeigten diese sich uneinsichtig und wurden zunehmend aggressiver“, wie es in der Mitteilung der Polizei hieß.

Die Frau und der Mann weigerten sich demnach, die Bank zu verlassen und der Polizei gegenüber Angaben zu ihrer Identität zu machen. Das Paar wurde zu Boden gebracht und gefesselt und dabei leicht verletzt, wie die Polizeiinspektion Osnabrück mitteilte. Wegen des Verdachts der Bedrohung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurden Strafverfahren eingeleitet.