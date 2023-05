Berlin - Zwei Männer sind im Tiergarten in Berlin homophob beleidigt worden, nachdem einer von ihnen von einem Hund gebissen wurde. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die beiden 45 und 49 Jahre alten Männer auf der Bellevueallee unterwegs, als ein 61-jähriger Radfahrer mit seinem Hund an der Leine an ihnen vorbeifuhr. Beim Überholen habe der Hund dem 49-Jährigen in die Hand gebissen. Als die Männer den Hundehalter daraufhin ansprachen, habe dieser angefangen, sie zu bedrohen und homophob zu beleidigen.

Der Mann wurde von dem Hund leicht an der Hand verletzt. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.