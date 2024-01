Bremerhaven - Ein als Räucherkammer umfunktionierter Kleiderschrank hat in Bremerhaven Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Anwohner hatten im Stadtteil Lehe am Samstag Rauchentwicklung gemeldet; Feuerwehr und Polizei kamen mit mehreren Einsatzfahrzeugen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die zuerst eingetroffenen Polizeibeamten machten die Ursache schnell ausfindig: Im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses hatte ein Paar einen Kleiderschrank als Räucherkammer für Fleisch benutzt. Die Beamten beendeten das Räuchern mit einem Feuerlöscher und mit vorgefundenem Schnee. Die Polizei prüft, ob ein Gesetzesverstoß vorliegt.