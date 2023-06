Magdeburg - Vor dem Hintergrund verschiedener Unternehmensansiedlungen in Sachsen-Anhalt hat sich die SPD-Landtagsfraktion für eine Zuwanderung von Arbeitskräften ausgesprochen. Fraktionschefin Katja Pähle warnte am Mittwoch im Landtag jedoch davor, dass die wirtschaftliche Entwicklung durch Rassismus und Rechtsextremismus gefährdet werden könnte. Man habe die Chance auf einen neuen Aufbruch im Osten, sagte Pähle. Für die Zuwanderung brauche man aber ein gesellschaftliches Klima, in dem sich die Menschen willkommen fühlten.

Pähle sagte, es sei abschreckend, wenn sich Berichte von Übergriffen gegen Menschen mit Migrationsgeschichte verbreiteten oder wenn Menschen Erfahrungen mit Alltagsrassismus machten. „Kurz gesagt: Rassismus schädigt unser Land.“ Die SPD-Politikerin betonte jedoch auch: „Rassismus ist kein Ostproblem.“ Es sei insgesamt nötig, der „Menschenfeindlichkeit von Rechtsaußen“ eine breite Willkommenskultur in den Städten und Gemeinden entgegenzusetzen.