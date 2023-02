Pähle will Aufklärung zum Polizei-Chat

Magdeburg - SPD-Fraktionschefin Katja Pähle hat mit Blick auf einen Klassenchat von Polizeischülern mit rassistischen und gewaltverherrlichenden Inhalten Aufklärung gefordert. Sie schloss auch einen Untersuchungsausschuss im Landtag von Sachsen-Anhalt nicht aus. Das sei zwar nicht das vorrangige Ziel und dafür gebe es gewisse Hürden, sagte Pähle am Donnerstag in Magdeburg.

Man werde in der Koalition aber darüber zu sprechen haben, ob die Auseinandersetzung im Innenausschuss ausreiche. „Ein wesentlicher Punkt dafür wird das Agieren der Innenministerin sein. Denn sie hat da das Heft des Handelns in der Hand und kann damit auch dafür sorgen, dass niemand Zweifel hat, dass da auch tatsächlich Konsequenzen erfolgen.“

Der Landesverband Jüdischer Gemeinden in Sachsen-Anhalt erklärte: „Wir erwarten vom Innenministerium ein lückenloses Aufarbeiten des Sachverhalts mit Konsequenzen für die Schuldigen, aber genauso auch mit einer Rehabilitierung der Unschuldigen.“ Die Polizei vertrete die demokratischen Prinzipien und die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, und diese Aufgabe dürfe von den Beamten nicht unterschätzt werden. Die Wertevermittlung müsse in der Aus- und Fortbildung verankert werden.

Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) hatte am Mittwoch öffentlich gemacht, dass 18 Polizeibedienstete entlassen werden sollen, weil sie als Polizeischüler an einem Klassenchat mit gewaltverherrlichenden Inhalten beteiligt gewesen sein sollen. „Von den 18 Bediensteten haben nach derzeitigem Erkenntnisstand 11 aktiv Nachrichten, Videos und Bilder mit entsprechenden Inhalten in die Chatgruppe eingestellt“, sagte sie.

Der Chat bestand Zieschang zufolge von September 2017 bis Dezember 2021. Von über 5000 Einzelnachrichten seien mindestens 50 antisemitisch, rassistisch oder gewaltverherrlichend gewesen. Gegen 4 der 18 Polizeibediensteten wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Volksverhetzung und Verbreitung gewalt- und tierpornografischer Schriften eingeleitet.

Der Landesverband Jüdischer Gemeinden warnte zugleich „vor einer politisch motivierten Verallgemeinerung“. Polizisten gehörten zur Gesellschaft wie auch Vertreter anderer Berufsgruppen. „Entsetzliche, antisemitisch motivierte Vorfälle gab es immer wieder auch in anderen Berufszweigen.“ Das Thema sei nicht nur eine Angelegenheit innerhalb der Polizei, sondern auch ein weit verbreitetes Problem in der Gesellschaft.

Die oppositionelle Grünen-Fraktion hat für die Landtagssitzung nächste Woche einen Antrag eingereicht, der eine moderne Fehlerkultur in der Polizei zum Ziel hat. „Dass niemand aus der Chatgruppe einschritt, ist besonders für Betroffene von Gewalt und Kriminalität entmutigend“, sagte der innenpolitischer Sprecher Sebastian Striegel. „Sachsen-Anhalts Polizei hat ein Problem mit eigener Fehlerkultur. Es braucht deutliche Veränderungen, besseren Schutz für Whistleblower und einen unabhängigen Polizeibeauftragten, damit spürbare Verbesserungen kommen.“