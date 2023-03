Tanna/Saalfeld - Ein Paket mit Briefen und einem unbekannten weißen Pulver hat an der Grund- und Regelschule Tanna (Saale-Orla-Kreis) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei in Saalfeld am Montag mitteilte. Das an einen Lehrer adressierte Paket ohne Absender war am Freitagvormittag vor der Schule abgestellt worden. Die Sekretärin öffnete es in Gegenwart von fünf weiteren Anwesenden. Weil diese die pulvrige Substanz nicht zuordnen konnten, riefen sie Polizei und Feuerwehr. Schüler und Lehrer wurden nach Hause geschickt.

Diejenigen, die Kontakt mit dem Pulver hatten, wurden zeitweilig isoliert. Die Spezialisten der Feuerwehr gaben nach kurzer Zeit Entwarnung, ohne jedoch feststellen zu können, um was es sich bei der Substanz handelte.

Die Polizei ermittelte eine 44 Jahre alte Verdächtige, die einräumte, das Paket dort abgestellt zu haben. Die Frau habe nicht in böswilliger Absicht gehandelt, hieß es. Die Substanz wurde für weitere Untersuchungen zum Landeskriminalamt Thüringen gebracht.