Leipzig - In Leipzig haben propalästinensische Aktivisten ein Protestcamp in einem öffentlichen Park eingerichtet. Nach Angaben eines dpa-Reporters hatten am Montagmittag zwischen 30 und 40 junge Menschen mehrere Zelte und Infostände aufgebaut. In dem Camp werden Vorträge, Diskussionsrunden und Kulturveranstaltungen stattfinden, wie die Aktivisten mitteilten. Dabei sei ihnen wichtig, die eigenen Versammlungsrechte zu wahren und für friedlichen Protest einzustehen. Die Polizei bestätigte eine angemeldete Versammlung unter dem Motto: „Diffamierung der Palästinensersolidarität“ bis zum 24. Juni.