Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) will Wissens- und Technologietransfer in Wirtschaft forcieren. (Archivbild)

Dresden - Laut einer Studie gibt es in Sachsen noch großes Potenzial für erfolgreiche Innovationen. Der Freistaat habe beste Voraussetzungen, mit Forschungsergebnissen „Markterfolge“ zu erreichen, sagte Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD). Das gelinge im internationalen Vergleich „noch zu selten und nicht schnell genug“. Die Analyse, an der 1.150 Unternehmen teilnahmen, identifiziert Stärken, Hemmnisse und Potenziale im Wissens- und Technologietransfer. „Hier werden wir ansetzen.“

Vor allem die 4.200 bisher nicht transferaktiven Firmen - also solche, in denen keine Forschungsergebnisse in der Praxis genutzt werden - könnten mit gezielter Unterstützung zu regelmäßiger Innovationstätigkeit motiviert werden. Jede Zweite befinde sich in einem Landkreis ohne Hochschulen.

Dialog zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Transfer geplant

Als Erschwernis macht die Analyse fehlendes Personal bei Firmen und Instituten aus. Sie sieht zudem Ansatzpunkte bei der Vermittlung der nötigen Kompetenzen sowie der finanziellen und personellen Ausstattung in öffentlichen Transferstellen und -einrichtungen. Laut Panter führen „längst nicht immer die guten Ideen auch zu Umsatz und Arbeitsplätzen. (...) Da müssen wir besser und schneller werden.“

Das Ministerium plant daher einen Dialog mit den beteiligten Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Transfer, um gemeinsam wirksamere Prozesse sowie nachhaltigere und effizientere Transferstrukturen zu etablieren. Ziel sei die Entwicklung und Umsetzung einer Transferstrategie für den Freistaat.