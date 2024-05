Papier brennt in Schule in Magdeburg: Ermittlungen

Magdeburg - In einer Schule in Magdeburg hat Papier in den Toiletten gebrannt. Eine vorsätzliche Brandstiftung könne bislang nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach brannte das Papier aus zunächst unbekannter Ursache am Donnerstagnachmittag. Dadurch entstand starker Rauch, die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden liege nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich. Laut Polizei wurde die Schule nicht evakuiert, da das Feuer nach Schulschluss ausbrach.