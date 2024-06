Parkeisenbahn in Cottbus wir 70: Hunderte Festbesucher

Cottbus - Zum 70-jährigen Bestehen der Parkeisenbahn haben am Samstag Hunderte Menschen den Bahnhof Sandower Dreieck in Cottbus besucht. Bereits am Vormittag seien bei strahlendem Sonnenschein etwa 1500 Besucher gezählt worden, sagte ein Sprecher des Betreibers CottbusVerkehr. Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) war vor Ort.

Die ehemalige Pioniereisenbahn wurde vor 70 Jahren gegründet und verkehrt heute mit einer Spurweite von 600 Millimetern auf einem Rundkurs von 3,2 Kilometern. Nach Angaben des Sprechers fahren sowohl Dampf- als auch Diesellokomotiven auf der Strecke.