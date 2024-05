Dresden - Angesichts der Unwetterwarnungen für Sachsen bleiben die Parks der Schlösser Rammenau und Weesenstein sowie der Klosterpark Altzella an diesem Wochenende geschlossen. Der Park von Schloss Pillnitz in Dresden öffne nur eingeschränkt, teilte die staatliche Schlösserverwaltung am Freitag in Dresden mit. Sie riet auch vor dem Betreten des Großen Gartens, des Zwingergartens und des Brühlschen Gartens in der Landeshauptstadt ab. Auch die Dresdner Parkeisenbahn pausiert. Zudem wurden Veranstaltungen zum Kindertag etwa im Barockgarten Großsedlitz abgesagt.

Überschwemmte Wege, umstürzende Bäume, abbrechende Zweige oder Vogelkästen würden Gefahren bergen, begründete die Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten gGmbH die Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz von Gästen.