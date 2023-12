Magdeburg - Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat am Donnerstag den Landeshaushalt 2024 beschlossen. Vorgesehen sind Ausgaben in Höhe von mehr als 14 Milliarden Euro. Die Personalausgaben sind mit etwa 4,5 Milliarden Euro der größte Block. Die Opposition kritisierte in der Debatte im Parlament ein umstrittenes Instrument, die sogenannte globale Minderausgabe. Es sind mehr Ausgaben als Einnahmen veranschlagt. Die mehr als 430 Millionen Euro Differenz entsprechen rund drei Prozent des gesamten Haushaltsvolumens und sollen im laufenden Betrieb eingespart werden - wie genau, ist nicht definiert. In den vergangenen Jahren zeigte sich, dass stets nicht alle Stellen besetzt und nicht alle Investitionsmittel ausgegeben werden konnten.