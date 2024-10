Im Bratwurstmuseum in Mühlhausen ist das diesjährige Landeserntedankfest geplant. Der neue Landtagspräsident Thadäus König lobt die Arbeit der Thüringer Bauern - nicht nur auf dem Acker.

Der neue Landtagspräsident Thadäus König wird beim Landeserntedankfest in Mühlhausen erwartet. (Archivbild)

Mühlhausen/Erfurt - Vor dem Landeserntedankfest in Mühlhausen hat Landtagspräsident Thadäus König den Thüringer Bäuerinnen und Bauern Respekt für ihre Arbeit gezollt. „Thüringer Landwirte ernähren dieses Land nicht nur, sie prägen es“, sagte König laut einer Mitteilung des Thüringer Landtags. Sie bereicherten das Zusammenleben in den Gemeinden, unterstützten Vereine und brächten sich in das Dorfleben ein, lobte der neue Parlamentspräsident.

Das Landeserntedankfest ist am Sonntag im Bratwurstmuseum in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) geplant. Nach einem ökumenischen Gottesdienst wird König die Erntekrone vom Thüringer Bauernverband entgegennehmen. Auch der geschäftsführende Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wird erwartet. Geplant ist zudem ein Bauernmarkt mit regionalen Produkten.