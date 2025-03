Das monumentale BND-Gebäude in Berlin ist weitgehend durch hohe Zäune und Kameras bewacht. Trotzdem gelangen Gegner aber auch mal direkt an die Fassade.

Berlin - Die Fassade des deutschen Auslandsgeheimdienstes BND in Berlin-Mitte ist von einer Frau mit einer politischen Parole besprüht worden. Ein Bundespolizist in Zivil beobachtete den Vorfall am Donnerstagmorgen in der Chausseestraße und hielt die Frau fest, wie die Polizei mitteilte. Sie versuchte vergeblich, sich zu befreien und mit der Sprühdose in seine Richtung zu sprühen. Alarmierte Polizisten stellten ihre Personalien fest.