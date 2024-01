Gera - Ein Parteibüro der AfD in Gera ist in der Nacht zum Mittwoch beschädigt worden. Unbekannte haben mit einem Pflasterstein die Fensterscheibe des Büros eingeschlagen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Allerdings sei niemand in das Büro eingedrungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen sich zum Tatzeitpunkt zwei dunkel gekleidete Männer im Bereich des Büros aufgehalten haben. Es wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf mehrere hundert Euro.