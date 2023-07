Parteibüro der AfD in Schwarzenberg attackiert

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Schwarzenberg - Das Parteibüro der AfD in Schwarzenberg (Erzgebirgskreis) ist in der Nacht zum Samstag attackiert worden. Unbekannte hätten mit einem Stein die Glasscheibe der Eingangstür beschädigt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Schaden wurde auf etwa 1000 Euro beziffert. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.