Oschatz - Das Parteibüro der Grünen in Oschatz ist in der Nacht zu Samstag beschädigt worden. Unbekannte hatten mehrere Aufkleber mit Schriftzügen an die Scheiben angebracht sowie eine Schaufensterscheibe beschädigt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.