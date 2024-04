Seit Jahren ist die SPD Regierungspartei in Thüringen. Das soll trotz recht schwacher Umfragewerte nach Ansicht der Sozialdemokraten so bleiben.

Erfurt - Die SPD steht nach den Worten von Parteichef Georg Maier nach der Landtagswahl im September für eine erneute Regierungsbeteiligung zur Verfügung. „Wir wollen dazu beitragen, dass Thüringen eine demokratische Mehrheitsregierung bekommt“, sagte Maier am Samstag auf einer Delegiertenkonferenz in Erfurt. „Die SPD wird Teil der Lösung sein, wenn es um ein tragfähiges Regierungsmodell geht.“ Die Sozialdemokraten sei für Gespräche mit allen Parteien offen, außer mit der AfD.

„Mit der SPD wird es keine Landesregierung geben, die in irgendeiner Form mit der AfD zusammenarbeitet“, sagte Maier. Die Sozialdemokraten regieren in Thüringen seit zehn Jahren in einer rot-rot-grünen Koalition von Linke-Ministerpräsident Bodo Ramelow mit. In Umfragen liegt die SPD derzeit in Thüringen zwischen sechs und neun Prozent.

In Erfurt will die SPD ihre Kandidaten für die Landtagswahl küren. Als designierter Spitzenkandidat tritt Parteichef und Innenminister Maier an. Als Gastredner bescheinigte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius Maier einen gesunden Pragmatismus und „klare Kante gegen Rechts“.

Die Kandidatenliste, die der Parteivorstand vorgeschlagen hat, ist umstritten - dabei geht es unter anderem darum, dass die langjährige Finanzministerin Heike Taubert erst für Rang zwölf vorgesehen sein soll.