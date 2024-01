Dresden - CDU, SPD und FDP wollen an diesem Samstag (ab 10.00 Uhr) die personellen Weichen für die sächsische Landtagswahl am 1. September stellen. Die Union will in Dresden über ihre Landesliste abstimmen. Die SPD kommt in Frankenberg bei Chemnitz zusammen. Die FDP, die aktuell nicht im Parlament des Freistaates vertreten ist, hat ihre Vertreterversammlung nach Döbeln einberufen.

Bei der CDU soll Landeschef und Ministerpräsident Michael Kretschmer auf Platz 1 der Landesliste stehen. Die SPD will mit Sozialministerin Petra Köpping als Spitzenkandidatin in den Landtag ziehen. Die Liberalen hatten bereits im Mai 2023 den Dresdner FDP-Stadtrat Robert Malorny als Spitzenkandidaten gekürt.

Die sächsische CDU war bei der Landtagswahl 2019 mit 32,1 Prozent der Stimmen stärkste Kraft geworden. Seither bildet sie eine Koalition mit den Grünen und der SPD, die damals auf 8,6 beziehungsweise 7,7 Prozent der Zweitstimmen kamen. In Umfragen reicht es derzeit nicht für eine Fortsetzung dieses Bündnisses. Zuletzt lag die CDU in Umfragen hinter der AfD oder gleichauf mit ihr. Die frühere sächsische Regierungspartei FDP ist seit 2014 nicht mehr im Landtag präsent.