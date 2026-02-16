Alle einsteigen bitte! In einem Sonderzug geht es von Hamburg über Niedersachsen bis nach Köln zum Karneval. Hier gilt bei Party, Hits und Bier das Motto: „der Weg ist das Ziel“.

Für Svenja und ihre Freunde heißt es bereits um 6 Uhr: ab auf die Tanzfläche!

Hamburg - 5.00 Uhr morgens am Hamburger Hauptbahnhof: Wo sonst viele Pendlerinnen und Pendler zur Arbeit fahren, geht es am Rosenmontag auf Gleis 14 mit dem „Pappnasen Express“ in Richtung Köln zum Karneval. Kühe, Aliens, Cowboys und sogar eine ganze Kegelbahn warten hier auf den Partyzug.

Während einige wenige noch etwas verschlafen den ersten Kaffee trinken, stimmen andere bereits Karnevallieder an und verteilen die ersten Schnäpse. Von Schnee und Minusgraden lassen sich diese karnevalswütigen Norddeutschen nicht die Stimmung verderben. „Wir haben so eine Vorfreude auf den Pappnasen Express“, erzählt die als M&M-Schokolinse verkleidete Svenja Marsch. Sie ist mit ihren Freunden und Freundinnen zum ersten Mal mit dabei und zuversichtlich, ihre gute Stimmung trotz des frühen Aufstehens halten zu können, bis um Mitternacht die Rückkehr nach Hamburg ansteht.

Party im weltweit größten Karneval-Sonderzug

Der Party Express fährt ein und im Inneren des umgebauten Zuges empfängt Veranstalter Oliver Schwartz die Karnevalisten: „Herzlich willkommen im Pappnasen Express, dem weltweit größten Karneval-Sonderzug“. Die einen halben Kilometer lange Partymeile aus Reisewagen gebe es bereits seit 30 Jahren, erklärt der Veranstalter. Die 800 Plätze seien immer schon Monate im Voraus ausgebucht.

Zwischen Lametta und Bässen drängen sich nach jedem Halt immer mehr Fahrgäste durch die Gänge. Der Zug wippt buchstäblich mit, so gut ist die Stimmung bereits am frühen Morgen. Mit dabei sind auch alt eingesessene Pappnasen wie Vanessa, die bereits zum siebten Mal dabei ist. „Es ist einfach super schön und so ein familiäres Gefühl hier“, erklärt sie. Bei ihr gebe es statt Schnaps aber erst einmal Wasser und Frühstück - immerhin habe sie aus den letzten Jahren gelernt, erklärt sie lachend.

„Alaaf!“: Unterwegs mit norddeutschen Pappnasen

Hotspot für die meisten Fahrgäste sind die zwei Partyabteile mit DJs und Bars, hier heizen unter anderem DJ K DEE und DJ Palo Beatz ein. „Ihr seid ja mega drauf und das um 6:15 Uhr!“, rufen sie der jubelnden Menge zu.

Auch Svenja und ihre M&Ms lassen es hier krachen. Von einem Durchhänger fehlt jede Spur. „Wir haben unten gute Laune, oben gute Laune“, singen sie begeistert mit. Unter den Feierwütigen ist auch der über 70 Jahre alte Rudolf, der die Nacht mit dem Hören und Lernen von Karnevalsliedern verbracht hat. „Jeder in der Gruppe ist seine eigene Pappnase“, sagt Svenja.

Norddeutsch und Karneval? Was für viele undenkbar ist, scheint im Partyzug Hand in Hand zu gehen. Auch Michael und Heiko sind waschechte nordische Narren und finden: „Das passt wie Arsch auf Eimer!“

Ob es alle Karnevalisten auch wieder mit dem „Pappnasen Express“ zurück in den Norden schaffen, ist fraglich. Oliver Schwartz geht davon aus, dass es etwa zehn Prozent der Fahrgäste nicht mehr rechtzeitig weg von der Party schaffen werden - und ihren Zug leider verpassen dürften.