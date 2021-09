Party aufgelöst: Streifenwagen beschädigt

Munningen - Wegen Ruhestörung haben Polizisten in Schwaben eine unangemeldete Party aufgelöst - daraufhin wurde ihr Streifenwagen beschädigt. Etwa 250 Gäste feierten in Munningen (Landkreis Donau-Ries) in der Nacht zum Samstag eine Party, für die keine Genehmigung vorlag, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei habe die Feier nach einer Beschwerde über Lärm beendet. Daraufhin sei das Kennzeichen des Streifenwagens verbogen, ein Scheibenwischer abgerissen und eine Glasflasche unter einen Reifen gelegt worden. Zudem sei das Auto bespuckt worden.