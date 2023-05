Weimar - Nach Einladungen über ein soziales Netzwerk ist eine Party in Weimar aus dem Ruder gelaufen. Dabei sei ein Einfamilienhaus in Mitleidenschaft gezogen - es seien Geld sowie Gegenstände im Wert von etwa 1300 Euro aus dem Haus gestohlen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Ursprünglich hatte ein 15-Jähriger sieben Freunde am Freitagabend ins Haus seiner Eltern eingeladen. Stattdessen standen plötzlich etwa 30 teils unbekannte Jugendliche vor der Tür. „Die feierwütige Meute betrat das Haus, verwüstete diverse Zimmer und beschmutzte einige Gegenstände aus dem Inventar der Eltern“, so die Polizeimitteilung.

Als die am Abend abwesenden Eltern in der Nacht zurückkehrten, stellten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro und das Fehlen von Bargeld und Parfüm fest. Nun ermittelt die Polizei gegen unbekannt wegen Diebstahl und Sachbeschädigung. Welche Konsequenzen der Abend für den 15-Jährigen habe, sei nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher. „Erzieherische Maßnahmen obliegen nicht der Aufgabe der Polizei.“