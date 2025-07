Den Band-Geburtstag feiern die Scorpions mit ihrem ersten Stadionkonzert in ihrer Heimatstadt Hannover. Im reifen Alter lassen es die Musiker so richtig krachen.

Hannover - Mit einer spektakulären Feuer-Show und ihren großen Hits hat die legendäre Hardrock-Band Scorpions ihren 60. Geburtstag gefeiert. „Coming Home“ lautete das Motto des ausverkauften Stadionkonzerts vor 45.000 Menschen in Hannover. Es war die einzige Show der Band in Deutschland in diesem Jahr.

Sänger Klaus Meine sprach von einer Party und bedankte sich bei den Fans für ihre Treue. „Es war eine lange Reise von Sarstedt in die Heinz von Heiden Arena“, sagte der 77 Jahre alte Frontmann. Dazwischen hätten sie die ganze Welt bereist. Die Scorpions haben Fans weltweit und gaben bisher gut 5.000 Konzerte in mehr als 80 Ländern.

Gitarrist Rudolf Schenker gründete die Band 1965 als 17-Jähriger in Sarstedt südlich von Hannover. Die Gruppe hieß zunächst Nameless, rund ein Jahr später einigten sich die Mitglieder auf den Namen Scorpions. Gegen Ende der Show in Hannover streckte dann auch ein riesiger aufblasbarer Skorpion seine Scheren dem Publikum entgegen.

Viel Pyrotechnik und große Emotionen

Nach diversen Vorgruppen - darunter Größen wie Alice Cooper und Judas Priest - betraten die Scorpions am Samstagabend gegen 21.50 Uhr die Bühne. Es knallte und blitzte. Gleich beim ersten Song „Coming Home“ wurde Pyrotechnik gezündet. Zum Abschluss gegen 22.35 Uhr spielten die Scorpions ihren wuchtigen Song „Rock You Like A Hurricane“. Dazu wurde ein Feuerwerk im kompletten Rund des Stadions gezündet.

Ein emotionaler Höhepunkt schon nach 40 Minuten: Klaus Meine sang erst „Send Me An Angel“ und kündigte dann die wohl bekannteste Ballade der Band an, „Wind of Change“. „Dieser Song erzählt von der Sehnsucht nach Frieden und Freiheit“, rief Meine. Er schrieb den Text und komponierte die Melodie mit dem gepfiffenen Intro beeinflusst vom Auftritt beim Moskau Music Peace Festival 1989.

„Wind of Change“ wurde inzwischen bei YouTube mehr als 1,1 Milliarden Mal aufgerufen. Die Ballade ist so etwas wie der Soundtrack zum Ende des Kalten Krieges und zum Mauerfall.

Konzert soll für Live-Album mitgeschnitten werden

„Love, Peace and Rock 'n' Roll“ ist das Motto der Scorpions. „Wind of Change“ ist die Friedens-Hymne, „Still Loving You“ der berühmteste Love-Song. Das Publikum sang lautstark mit. Immer wieder hielt Klaus Meine sein Mikrofon der Menge entgegen und ließ die Fans seinen Part übernehmen. Der 77-Jährige wirkt körperlich nicht mehr ganz so fit wie Bandgründer und Gitarrist Schenker (76), der in gelber Lederjacke, Silberhemd und mit Glitzer verziertem schwarzen Hut über die Bühne spurtete. Schenker ist von Beginn an Antreiber und Kraftzentrale der Scorpions.

Im Jahr 1969 wurde Meine als Sänger gewonnen, ein kleiner Mann mit einer starken Stimme; damals noch nicht mit Kappe, sondern mit langer Mähne. Aufnahmen aus 60 Jahren Scorpions flimmerten über die Video-Leinwände. Matthias Jabs (69) stieß Ende der 70er Jahre zur Gruppe. Der Gitarrist prägte den typischen Scorpions-Sound maßgeblich.

Live-Album mit Konzertausschnitten für November geplant

Alle drei Musiker stammen aus Hannover oder der Umgebung. Kurioserweise hatten die Scorpions aber noch nie zuvor einen Auftritt im Fußballstadion von Hannover 96. Das Konzert wurde mitgeschnitten, die Scorpions planen ein Live-Album, das am 14. November erscheinen soll.

Sänger Meine wurde eine Pause gegönnt, als Mikkey Dee unterstützt vom Bassisten Paweł Mąciwoda seine Genialität am Schlagzeug bewies und sich und das Publikum in Ekstase trommelte. Der frühere Schlagzeuger von Motörhead stieg 2016 bei den Scorpions ein und gab neue Impulse. Die Reise scheint bisher nicht am Ziel. „Rock 'n' Roll forever“ stand am Samstag in großen Buchstaben auf dem Rücken von Klaus Meines Weste.