Spotify ist der größte Musikstreaming-Anbieter Deutschlands. Jedes Jahr veröffentlicht das Unternehmen eine Liste der Künstler mit den meisten Streams. In Berlin und Brandenburg dominiert Deutsch-Rap.

Berlin/Potsdam - Beim Musikanbieter Spotify laufen in Berlin und Brandenburg vor allem der Rapper Pashanim und US-Popstar Taylor Swift rauf und runter. In beiden Bundesländern verzeichneten im Jahr 2025 die beiden Künstler die meisten Streams bei Spotify, wie das Unternehmen mitteilte. Auf Platz Drei landete in Berlin der Rapper Bonez MC und in Brandenburg die Musikerin Billie Eilish.

Spotify gibt zum Jahresende die meistgestreamten Musiker, Songs, Alben und Podcasts auf regionaler Ebene an. Den genauen Beobachtungszeitraum nennt das Unternehmen nicht. Es wird aber etwa ein Jahr lang gezählt und die Ergebnisse kurz vor Jahresende veröffentlicht. In den vergangenen Jahren räumten vor allem die beiden US-Sängerinnen Taylor Swift und Billie Eilish ab.

Deutscher Sänger Zartmann vorn dabei

Das meistgestreamte Lied war in diesem Jahr in Berlin der Song „Shababes im VIP“ von Pashanim - vor Alex Warren mit „Ordinary“ und „Tau mich auf“ von Indiepop-Sänger Zartmann. In Brandenburg lag „Tau mich auf“ auf dem ersten Rang - ebenfalls vor „Ordinary“ von Alex Warren. Der Song von Pashanim landete in Brandenburg auf dem dritten Platz.

Identisch waren in Berlin und Brandenburg die ersten Plätze im Bereich der Podcasts. Auf dem ersten Platz landete in beiden Ländern „Gemischtes Hack“ von Comedian Felix Lobrecht und Moderator Tommi Schmitt. Danach folgten die Kaulitz-Zwillinge, Bill und Tom, mit ihrem Format „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“. Der True-Crime-Podcast „Mordlust“ landete auf dem dritten Rang.