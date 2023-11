Berlin - Ein Unbekannter hat in Berlin-Neukölln einen 33-Jährigen angegriffen und am Hals verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll der Täter im Stadtteil Britz den Passanten mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Dabei soll sich ein spitzer Gegenstand in dessen Hand befunden haben. Der 33-Jährige wurde in einem Krankenhaus behandelt. Den Angaben zufolge hatte ihn der Unbekannte vor dem Angriff nach einer Zigarette gefragt.