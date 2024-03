Bernburg - Zwei Patienten aus dem Maßregelvollzug in Bernburg sind bei einem begleiteten Ausgang entkommen. Bereits am vergangenen Freitag (15. März) flüchteten die beiden Männer im Alter von 50 und 25 Jahren bei der Gruppenausführung, wie die Betreibergesellschaft Salus am Donnerstag mitteilte. Sie seien im Rahmen ihrer Vollzugslockerung mit einem Mitarbeiter sowie zwei Mitpatienten in der Stadt unterwegs gewesen. Die Polizei wurde informiert, die Fahndung lief.

Bei dem 50-Jährigen handele es sich um einen drogen- und alkoholabhängigen Täter, der unter anderem wegen Diebstahls, Urkundenfälschung und Sachbeschädigung verurteilt wurde. Er ist den Angaben zufolge seit Februar 2023 im Maßregelvollzug Bernburg untergebracht. Der 25-Jährige sei drogenabhängig und wegen Drogenhandels verurteilt. Seit November 2022 werde er in Bernburg therapiert. Beide Männer hätten seit November 2023 mehrere Gruppenausgänge ohne Zwischenfälle absolviert.