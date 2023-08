Magdeburg - Der Terminservice der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) verhilft Patientinnen und Patienten zu Terminen bei Fachärzten - viele davon werden aber gar nicht wahrgenommen. Im ersten Quartal dieses Jahres kamen 22 Prozent der vermittelten Patienten nicht zum vereinbarten Termin, wie eine Sprecherin der KV am Mittwoch erklärte. Betroffen sind etwa Chirurgen, Kinderärzte, Frauenärzte, Urologen und Augenärzte. Bei den Psychotherapeuten nahmen sogar 27 Prozent der Patienten den vereinbarten Termin nicht wahr. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ online berichtet.

„Jeder nicht wahrgenommene Termin verhindert die Behandlung eines anderen Patienten“, hieß es. Die KV erklärte, es würde den Vertragsärzten helfen, wenn sie für die nicht erschienenen Patienten nach einer Terminvermittlung deren Krankenkasse eine „Nicht-Erschienen-Pauschale“ in Rechnung stellen könnten. „Die Krankenkasse als Versicherungsträger für den Patienten kann dann im Verhältnis zum Patienten entscheiden, ob und wie sie damit umgeht und gegebenenfalls auf den Versicherten einwirkt.“

Die Terminservicestelle der KV ist unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 116117 täglich erreichbar. 2022 wurden rund 34.000 Anfragen notiert, 2021 waren es etwa 23.500. Die dringenden Terminanfragen hätten in den vergangenen Jahren vermittelt werden können. „In letzter Zeit gibt es aber auch die Situation, dass dies zumindest in bestimmten Fachgruppen immer schwieriger wird“, so die KV. „Die Dermatologie oder auch die Rheumatologie in der Inneren Medizin sind hier zu nennen.“ Den Patienten würden dann auch Termine bei Ärzten angeboten, die weiter entfernt vom Wohnort praktizieren. Manchmal klappe aber auch das nicht.