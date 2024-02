Bremen - Eine Patronenhülse mit SS-Zeichen und Hakenkreuz ist im Briefkasten des kurdischen Vereins Biratî in Bremen gefunden worden. Der Vorfall wurde am vergangenen Donnerstag angezeigt, wie ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Montag auf Anfrage sagte. Der Staatsschutz ermittele. Eine Sonderkommission namens „Spielplatz“ prüfe Zusammenhänge zu ähnlichen Taten aus der Vergangenheit. Es ist in Deutschland strafbar, das Hakenkreuz und die doppelte Siegrune zu verwenden.

Der Dachverband der kurdischen Kulturvereine Kon-Med forderte die Aufarbeitung des Falls. In einer Mitteilung vom Montag war von zwei Patronen die Rede. Laut Kon-Med handelt es sich nicht um den ersten rechtsextremen Vorfall gegen kurdische Menschen in der Region: Demnach erhielten im November 2023 kurdische Geschäftsleute in Bremen Drohschreiben. Kon-Med wirft der Polizei vor, dass sie den Verein Biratî kriminalisiere. Die Polizei äußerte sich auf Anfrage nicht zu dem Vorwurf.