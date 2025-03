St. Pauli ist nah dran am Sieg in Wolfsburg. Doch dann geschieht etwas, das Trainer Blessin auf die Palme bringt.

Wolfsburg - Für St. Paulis Trainer Alexander Blessin fühlte sich das 1:1 beim VfL Wolfsburg wie eine Niederlage an. Bei der Pressekonferenz hätte Blessin seinen Kollegen Ralph Hasenhüttl daher fast beglückwünscht. „Jetzt wollte ich gerade anfangen, dir zu gratulieren. Aber für was? Ihr habt ja gar nicht gewonnen“, begann Blessin sein Statement nach dem Remis in der Volkswagen Arena.

Besonders ärgerte sich der Coach des Aufsteigers über den Elfmeter, der zum Wolfsburger Ausgleich führte. „Wenn wir 1:0 führen, dann nehmen wir immer was mit. Heute hatte der Schiedsrichter etwas dagegen“, sagte Blessin. „Es ist schon bitter, wenn man sich die Szene beim Elfmeter anschaut und das leichte Zupfen so wertet.“

Hasenhüttl ist anderer Meinung

Siebe van der Heyden hatte im Strafraum völlig unnötigerweise den eingewechselten Jakub Kaminski festgehalten. Schiedsrichter Robert Hartmann entschied sofort auf Strafstoß. Mohammed Amoura verwandelte den fälligen Elfmeter sicher.

Wolfsburgs Trainer Hasenhüttl wollte der Kritik von Blessin nicht ganz zustimmen. Vielmehr forderte der VfL-Coach in der Schlussphase einen weiteren Handelfmeter für sein Team. Deshalb sagte Hasenhüttl: „In der Summe war der eine Elfmeter okay.“