Loxstedt - Ein 82 Jahre alter Pedelec-Fahrer hat sich bei einem Zusammenprall mit einem Auto im Landkreis Cuxhaven tödliche Verletzungen zugezogen. Der Mann sei noch am Unfallort verstorben, teilte die Polizei am Montag mit. Nach ersten Erkenntnissen wechselte der Mann am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 143 zwischen Loxstedt und Nesse unvermittelt und ohne Ankündigung die Straßenseite. Dabei prallte er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der 77-jährige Fahrer erlitt einen Schock.