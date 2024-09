Osteel - Ein Pedelec-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen ist in Osteel im Landkreis Aurich von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der 78-jährige Mann wollte am Sonntag mit seinem Elektrofahrrad eine Landesstraße überqueren, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen habe er die Vorfahrt eines 32-jährigen Autofahrers missachtet, der auf der Landesstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Pedelec-Fahrer aus Versmold wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Dort erlag er seinen Verletzungen.