Bremen - Ein 83 Jahre alter Pedelecfahrer ist bei der Kollision mit einem Linienbus in Bremen lebensgefährlich verletzt worden. Der Senior war am Montag auf einem Radweg unterwegs und fuhr offensichtlich mit seinem Elektrofahrrad ohne auf den Verkehr zu achten auf die Straße, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 48 Jahre alter Busfahrer bremste demnach sofort, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 83-Jährige war ohne Fahrradhelm unterwegs und kam mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Der Busfahrer erlitt einen Schock, ein Fahrgast verletzte sich leicht am Knie. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.