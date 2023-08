Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel.

Varel - Ein Pedelecfahrer ist im Landkreis Friesland mit einem Trecker zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 68-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Ein 42 Jahre alter Treckerfahrer wollte am Mittwoch in Varel von einer Hofeinfahrt auf eine Kreisstraße abbiegen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei übersah er den Pedelecfahrer auf dem Radweg. Der 68-Jährige geriet mit seinem Fahrrad zwischen Trecker und Anhänger. Der Mann wurde vor Ort medizinisch versorgt, Lebensgefahr bestand laut Polizei zunächst nicht. Warum der Treckerfahrer den Pedelecfahrer übersehen hatte, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.