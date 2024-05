Peggy Greiser verteidigt Posten in Schmalkalden-Meiningen

Schmalkalden-Meiningen - Die Amtsinhaberin Peggy Greiser hat den Chefsessel im Landratsamt Schmalkalden-Meiningen verteidigt. Die 53-Jährige erhielt am Sonntag bei der Landratswahl 52,5 Prozent der Stimmen. Sie ist parteilos, trat aber als SPD-Kandidatin an. Der einzige Gegenkandidat Ralf Liebaug (CDU) kam auf 47,5 Prozent. Greiser ist seit 2018 Landrätin in Schmalkalden-Meiningen mit seinen rund 125.000 Einwohnern.