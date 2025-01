München - Der FC Bayern München hat U21-Nationaltorhüter Jonas Urbig vom 1. FC Köln verpflichtet. Der 21-Jährige unterschrieb einen bis 2029 gültigen Vertrag mit dem deutschen Rekordmeister und erhält in München die Chance, sich als Nachfolger von Manuel Neuer zu empfehlen.

„Er ist einer der vielversprechendsten jungen Torhüter im deutschen Fußball, sehr ehrgeizig und hat riesiges Potenzial“, sagte Sportdirektor Christoph Freund.

Die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge bei rund sieben Millionen Euro liegen. Über den Wechsel des Torwarts Köln war schon länger spekuliert worden.

In Köln nur die Nummer 2

Urbig (21) startete die Saison als Nummer eins in Köln, verlor aber im Laufe der Hinrunde seinen Stammplatz an Marvin Schwäbe (29). Der 21-Jährige, der als Leihspieler in Regensburg und Fürth überzeugende Auftritte lieferte, ist eines der größten Torwart-Talente Deutschlands. In der U21-Nationalmannschaft überzeugte er auch wiederholt, musste aber oft als Vertreter des Freiburgers Noah Atubolu auf der Bank sitzen.

Spannende Varianten im Bayern-Tor

Damit ist der FC Bayern auf der Torhüterposition noch breiter aufgestellt. Die Vertragsverlängerung von Kapitän Manuel Neuer um ein weiteres Jahr gilt als Formsache. Auch Vertreter Sven Ulreich soll über das Saisonende hinaus für eine weitere Spielzeit bleiben.

Für die Nachfolge von Neuer (38) eröffnen sich für die Münchner dann mehrere Optionen. Urbig soll von Neuer lernen. Eine andere Variante ist die mit Alexander Nübel (28), der bis 2026 für den VfB Stuttgart spielt, aber dessen Vertrag beim FC Bayern bis 2029 datiert ist.

Der aktuell verletzte Israeli Daniel Peretz (24) vertrat Neuer in dieser Saison schon wiederholt und überzeugte dabei. Ebenfalls schon im Profikader stand U17-Weltmeister Max Schmitt (19), der das Tor der Bayern-Amateure hütet.

Zweites deutsches Top-Talent

Urbig ist das zweite hoch gehandelte deutsche Talent, dass der FC Bayern innerhalb kurzer Zeit verpflichtet. Zuletzt hatte der deutsche Rekordmeister den Wechsel von Tom Bischof (19) bekanntgegeben. Der Mittelfeldakteur wechselt zur neuen Saison ablösefrei von der TSG 1899 Hoffenheim nach München.