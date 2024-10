Eine in der Spree treibende Person ist von Einsatzkräften geborgen worden. Sie wurde in eine Spezialklinik gebracht - der aktuelle Zustand und die Hintergründe sind noch unklar.

Berlin - Eine in der Spree treibende Person in Moabit ist von Einsatzkräften geborgen und in eine Spezialklinik gebracht worden. Der aktuelle Gesundheitszustand sei unklar, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Nach Angaben der Feuerwehr wurde den Kräften am Vormittag eine Person gemeldet, die auf der Spree in Höhe der Gotzkowskybrücke trieb und unter der Wasseroberfläche verschwand. Mit zwei Polizeibooten, einem Hubschrauber und mehreren Tauchern wurde eine Suche eingeleitet. Nach wenigen Minuten fanden Taucher die Person unter Wasser und brachten sie an die Oberfläche.

Da die Person keine Lebenszeichen mehr aufwies, versuchten Rettungskräfte und ein Notarztteam sie wiederzubeleben. Die Person wurde in eine Spezialklinik gebracht. Der Zustand der Person sowie die Hintergründe sind laut Polizei bislang nicht bekannt. Die Wasserstraße war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.