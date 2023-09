Berlin - Eine neue Internet-Petition gegen die vom Berliner Senat geplante Schließung des Görlitzer Parks wegen des Drogenhandels ist gestartet. Initiiert wurde sie vom linken Bündnis Campact unter dem Titel „Den Görli nachts offen lassen!“. Zur Begründung der Forderung hieß es: „So wird kein einziges der Probleme im Park angegangen, geschweige denn gelöst, und es wird vor allem nachts zu weiteren Verlagerungen der Probleme in die Wohngebiete um den Görli kommen.“ Zusätzlich werde ein weiterer öffentlicher Raum genommen.

Das Bündnis forderte statt der Schließung vom Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) mehr Hilfe für Drogensüchtige, Arbeitsmöglichkeiten für Flüchtlinge, aus deren Reihen die Dealer im Park kommen, sowie Frauenhäuser und Prävention gegen Gewalt an Frauen.

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) kündigte kürzlich an, die Mauer um den Park in Kreuzberg solle am besten komplett abgerissen werden. Sie biete Dealern und anderen Kriminellen einen Sichtschutz. Mit neuen Eingangstoren und einem Zaun könne man den Park dann nachts schließen. Die Debatte über Sicherheit in dem Park war erneut entbrannt, weil eine junge Frau im Juni von mehreren Männer vergewaltigt worden war. Inzwischen liegt nach Medienberichten eine Anklageschrift vor, die sich gegen drei Männer richtet, die in Kontakt zur Dealerszene stehen.