Für sein deutsch-polnisches Fußballprojekt wird der inklusive Verein Pfeffersport ausgezeichnet. Zugleich erreicht der Club aus dem Prenzlauer Berg das Bundesfinale um den „Großen Stern des Sports“.

Bereits 2019 hatte Pfeffersport den „Großen Stern des Sports“ in Gold gewonnen.

Berlin - Der für sein soziales Engagement bereits mehrfach ausgezeichnete Verein Pfeffersport e.V. hat den „Großen Stern des Sports“ in Silber erhalten. Für sein Projekt „Fair Friends 2023/2024: Fußball und sportliche Begegnung als Brücke für Bildung und Demokratie“ erhielt der inklusive Breitensportclub im von der Berliner Volksbank und dem Landessportbund Berlin initiierten Wettbewerb die Siegprämie über 4.000 Euro.

Zudem hat sich Pfeffersport für das Bundesfinale „Großer Stern des Sports“ in Gold qualifiziert, der im Januar 2026 vergeben wird. Pfeffersport hatte den mit 10.000 Euro dotierten Preis bereits 2019 gewonnen.

Projekt für 600 Kinder aus Berlin, Stettin und Kolberg

Pfeffersport hatte gemeinsam mit der Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit (GSJ) Berlin mit „Fair Friends“ ein deutsch-polnisches Fußballprojekt entwickelt, in dem 600 Kinder aus Berlin, Stettin und Kolberg Fußball spielten und durch weitere Kulturaktionen sowie Fair-Play-Workshops Grenzen überwanden.

Bei der feierlichen Preisverleihung im Bärensaal im Alten Stadthaus wurden am Montagabend sechs weitere Vereine ausgezeichnet. Der Sport-Gesundheitspark Berlin e. V. erhielt für das Projekt „SGP – Gemeinsam gesund bewegen“, das mit einer App niedrigschwellige Bewegungsangebote für alle Altersgruppen schafft, als zweitplatzierter Verein 2.500 Euro.

1.500 Euro Preisgeld als Dritter erhielt der TSV Spandau 1860 e. V. für das Projekt „Die Welt des TSV Spandau – Gemeinsam für Inklusion und Integration im Sport“. Drei weitere Vereine erhalten einen mit jeweils 500 Euro dotierten Förderpreis.