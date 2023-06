Göttingen - Ein Pferd ist in Göttingen durch einen Schuss in den Hals getötet worden. Der etwa 16 Jahre alte Wallach sei verblutet, Hinweise auf mögliche Täter gebe es bislang noch nicht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat bereits vor mehreren Tagen zwischen Samstag (17. Juni) und Sonntag (18. Juni). Vor einer Veröffentlichung sollte aber Klarheit zu den Untersuchungsergebnissen vorliegen, sagte eine Polizeisprecherin. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Eigentümerin hatte das bereits verendete Tier entdeckt und das Veterinäramt sowie die Polizei informiert. Im Halsbereich entdeckten Ermittler eine verdächtig aussehende, kreisrunde Wunde. Im Veterinärinstitut Hannover fanden Mediziner heraus, dass die Verletzung durch einen Schuss verursacht wurde und sie zum Tod führte. Gefundene Geschossfragmente wurden sichergestellt und zur Bestimmung der Waffenart dem Landeskriminalamt geschickt. Ein Ergebnis stand noch aus.