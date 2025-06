Ein Wallach reißt sich von seiner Besitzerin los - und springt in einen alten Torfstich. Es kommt aber nicht mehr ohne Hilfe aus dem Wasser.

Pferd im Wasser in Not - Feuerwehr als Retter

Berlin - Ein Pferd ist in Berlin-Buch in Not geraten und schließlich von der Feuerwehr gerettet worden. Wie diese danach mitteilte, hatte sich der Wallach nahe der alten Torfstiche unvermittelt von seiner Besitzerin losgerissen und war ins Wasser gesprungen. Da die Ufer dieser Gewässer jedoch nahezu senkrecht fast zwei Meter tief abfallen und der Grund stark verschlammt ist, kam das Pferd trotz aller Bemühungen der Besitzerin - nicht mehr selbst aus dem Wasser.

Um das Tier zu befreien, gingen zwei Feuerwehrmänner mit Wathosen ins Wasser und legten einen Schlauch um den hinteren Teil des Pferds. Mit vereinten Kräften gelang es dann, das Tier aufs Land zu ziehen, so die Feuerwehr weiter. Und: „Die 30 Minuten dauernde Rettung hinterließ einen unverletzten Wallach, eine glückliche Pferdebesitzerin und stolze Retter“.