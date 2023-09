Jena - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Pferd ist eine 42 Jahre alte Frau auf der Bundesstraße 7 im Saale-Holzland-Kreis leicht verletzt worden. Das Pferd wurde bei dem Unfall am Samstag so schwer verletzt, dass es am Unfallort verendete, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Auto war zwischen Bürgel und Jena unterwegs gewesen. An einer Abzweigung rannten den Angaben zufolge plötzlich drei Pferde auf die Fahrbahn, von denen eines mit dem Auto kollidierte. Die dabei verletzte Frau saß laut Polizei als Beifahrerin in dem Auto, sie wurde ambulant behandelt. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.