Ronnenberg - Ein Pferd ist in der Region Hannover von einer Koppel ausgebrochen und in der Nacht zum Mittwoch in einem Graben verendet. Das Tier sei am Morgen zwischen Ronnenberg und Gehrden von Spaziergängern gefunden worden, als es bereits in seinen letzten Atemzügen lag, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Das Pferd war von einer etwa 500 Meter entfernten Wiese einer privaten Pächterin ausgebüxt. Es lag vermutlich bereits einen Teil der Nacht im Graben. Rettungskräfte hätten dem Tier am Morgen nicht mehr helfen können. Auch früher waren nach Polizeiangaben bereits Pferde von der betroffenen Koppel ausgebrochen.